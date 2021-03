Il migliore al mondo? Mancini non ha dubbi: "Messi ancora il numero 1. CR7? Grande giocatore"

Intervistato da Rai Due per "90° Minuto", il ct Roberto Mancini ha parlato così del nuovo corso del calcio internazionale: "Per me il migliore in assoluto è sempre Messi, poi c'è Cristiano Ronaldo che è sicuramente un grande calciatore. Sta venendo fuori Mbappé, che è già fortissimo e lo sarà ancora di più. Senza dimenticare Neymar, che potrà migliorare ancora".