Il Milan a caccia di terzini, servono i vice di Calabria e Theo: Conti e Laxalt in uscita

vedi letture

Il Milan che verrà dovrà necessariamente pensare a rinforzarsi sulle corsie laterali, soprattutto in difesa. Il club rossonero ha infatti la necessità di individuare il prima possibile i sostituti di Davide Calabria e Theo Hernandez, titolari inamovibili nel 4-2-3-1 di Stefano Pioli. Andrea Conti dovrebbe essere nuovamente ceduto, mentre il riscatto di Diogo Dalot è ancora in bilico. Come riporta Tuttosport, poi, manca un vice per il terzino francese: Diego Laxalt rientrerà dal prestito al Celtic ma sarà ceduto ancora una volta, in quanto non rientra nei piani futuri.