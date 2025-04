Il Milan accelera per il nuovo ds: incontro a Roma fra Furlani e Igli Tare

Il Milan, dopo la fumata nera nella trattativa con Fabio Paratici, ha tutta l'intenzione di chiudere quanto prima il discorso relativo al prossimo direttore sportivo che dovrà prendere in mano le redini del comparto mercato rossonero a partire dalla prossima stagione.

In questo senso, racconta Sky Sport, l'amministratore delegato Giorgio Furlani è in queste ore a Roma per incontrare Igli Tare, ora primissimo nome sulla lista dopo quello dell'ex dirigente di Juventus e Tottenham. Oltre a quello di Tare, nelle ultime settimane per il Milan sono emersi anche i nomi di Giovanni Sartori del Bologna e Tony D'Amico dell'Atalanta. Ora il colloquio con l'ex Lazio che potrebbe dare una decisa accelerata in questo senso, col focus che si sposterebbe poi sulla questione allenatore.

Lo stesso Furlani aveva parlato della situazione alle tv prima della sfida di campionato contro la Fiorentina a San Siro, gara poi pareggiata dai rossoneri per 2-2: "Tre giorni fa avevo già commentato questa vicenda, dicendo che non era ancora stata presa alcuna decisione. Oggi siamo in un punto simile: non c'è nessuna novità, non c'è nessuna scelta. Siamo focalizzati nello scegliere qualcuno che faccia bene al Milan, la persona giusta e dei ruoli giusti. L'identikit? Uno che ci faccia vincere".