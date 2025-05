Ufficiale Napoli Femminile, primo contratto da professionista per la giovane Langella

Dopo essersi assicurato la partecipazione alla prossima Serie A, conquistando la salvezza al termine di una lunga battaglia con la Sampdoria, il Napoli Femminile guarda al futuro e blinda una delle sue calciatrici più talentuose facendole firmare il primo contratto da Pro con scadenza nel 2028. Di seguito il comunicato della società partenopea:

"Il Napoli Femminile è lieto di annunciare che Gabriella Langella, centrocampista napoletana classe 2007, ha firmato il suo primo contratto da professionista, fino al 30 giugno 2028.

Langella, che aveva già esordito in Serie A con il nostro Club nella stagione 2023-2024, ha collezionato in questa stagione 10 presenze e 1 gol, decisivo per la qualificazione delle azzurre ai Quarti di Coppa Italia. Un traguardo che testimonia il suo talento, la sua determinazione e la sua capacità di lasciare il segno anche nei momenti più importanti.

Azzurra dentro: Gabriella è un simbolo di appartenenza partenopea, di impegno e di professionalità. Cresciuta calcisticamente sul territorio, rappresenta un patrimonio della città e del calcio femminile italiano.

Siamo fieri di annunciare questa notizia all’indomani della fine del campionato che ha sancito la permanenza del Napoli in Serie A, unico Club professionistico di calcio femminile di tutto il Sud Italia. Consapevoli di ricoprire un ruolo strategico nella crescita di questo meraviglioso sport su tutto il territorio, iniziamo da oggi a parlare di futuro con una notizia che ci rende tutti particolarmente orgogliosi".