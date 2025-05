Ufficiale Arzignano, ancora un rinnovo per i veneti. Rossoni prolunga fino al 2026

Chiusa la stagione con la conquista dei playoff, archiviati poi al Primo Turno della Fase a Gironi (0-0 contro il Renate, che ha sfruttato però il miglior piazzamento in classifica nella regular season), l'Arzignano ha iniziato a programmare la stagione ventura di Serie C: un nuovo rinnovo per la formazione gialloblù, che ha prolungato il contratto del difensore classe 1997 Stefano Rossoni, fissando la nuova scadenza al 30 giugno 2026.

A renderlo noto, la stessa società veneta, con la nota che di seguito riportiamo integralmente:

Stefano Rossoni rinnova con l’FC Arzignano Valchiampo fino al 30 giugno 2026. Classe ’97, il difensore originario di Pesaro è arrivato in Gialloceleste ad ottobre 2024.

Cresciuto nelle giovanili di Rimini e Vis Pesaro, all’età di 16 anni fa il suo esordio nella massima Serie Dilettantistica con la maglia biancorossa della sua città, vincendo poi il campionato nella stagione 2017/2018. Dopo il primo anno di Serie C a Pesaro, passa a Carpi, appena retrocesso dalla Serie B. Seguono Fermana e il ritorno alla Vis Pesaro.

Con la maglia numero 4 ha collezionato finora 25 presenze tra Campionato e Playoff di Serie C NOW.

Grazie di tutto, Stefano! SR4".

Quello che inizierà, sarà quindi il secondo anno con i veneti per il calciatore.