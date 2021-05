Il Milan che verrà, con e senza Champions: rinnovi, acquisti e cessioni, tanti i nomi in gioco

L'edizione odierna di Tuttosport dà spazio al mercato e alla situazione dei contratti in scadenza in casa Milan. Il futuro di Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu dipenderà molto dalla qualificazione della squadra rossonera alla prossima Champions League: per quanto riguarda il turco, c'è ancora una forbice di un milione tra domanda e offerta (5 contro 4), che potrebbe essere colmata appunto raggiungendo il sospirato traguardo. Poi si dovrà pensare ai rinforzi: il primo tassello potrebbe essere il riscatto di Tomori dal Chelsea, fissato a 28 milioni, ma servono urgentemente anche un esterno destro (Ikoné, Orsolini e Ilicic i nomi) e un vice Ibra, anche se il sogno Vlahovic ha costi elevati (60 milioni) e le alternative (Belotti o Malen) non costano molto meno.

In caso di disastro, il club rossonero dovrà rivedere i suoi piani e quasi sicuramente perderà il portiere azzurro e il centrocampista turco. In quel caso, per il Diavolo potrebbe essere più difficile riscattare Tomori e cercare di trattenere Dalot. Anche gli obiettivi in attacco si ridimensionerebbero: Scamacca ed Eduoard, a quel punto, diventerebbero le priorità, mentre potrebbe essere necessaria la cessione di uno tra Leao e Romagnoli.