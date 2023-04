Il Milan ci prova per Fresneda del Valladolid. Ci sono anche Dortmund, Newcastle e Arsenal

vedi letture

Il Milan ha messo gli occhi su Ivan Fresneda, esterno destro classe 2004 del Valladolid. Il giocatore era stato nel mirino anche della Juventus nelle scorse sessioni di mercato e su di lui ci sono anche Borussia Dortmund, Newcastle e Arsenal, che hanno manifestato il loro interesse a gennaio.

I rossoneri ci provano

Secondo quanto riportato da Sky Sport Maldini e Massara ci stanno provando e ci proveranno anche nelle prossime settimane, per provare ad accaparrarsi uno dei profili più promettenti in Spagna. Le valutazioni tecniche sono molto positive e questo ha acceso l'interesse dei rossoneri, che al momento in Italia sono il club più interessato al giocatore.