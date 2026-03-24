Il Milan ha messo gli occhi su Santiago Castro: il Bologna fa muro e la Premier inizia a muoversi

Il Milan utilizzerà le ultime 8 giornate di campionato per provare a portare avanti il sogno scudetto, con l'Inter che al momento resta a +6 in vetta alla classifica. La dirigenza ed il ds Igli Tare, intanto, stanno già iniziando a delineare le strategie per il prossimo calciomercato estivo. L'idea del Milan, al netto di aggiustamenti in corso d'opera, è quella di regalare a Massimiliano allegri un difensore centrale ed un centravanti di prima categoria.

In questo senso, scrive Tuttosport, domenica al Dall'Ara era presente uno scout rossonero per seguire dal vivo Bologna-Lazio, gara in cui erano presenti due profili seguiti con particolare attenzione dal Diavolo. Per la difesa, non è un mistero, Mario Gila è un obiettivo sensibile. Per l'attacco invece gli occhi sono caduti su Santiago Castro.

Per quanto riguarda l'attaccante argentino la richiesta del bologna è alta, non meno di 40 milioni di euro, con la Premier League che rappresenta una concorrente di livello. Nei mesi scorsi, infatti, West Ham e Nottingham Forest avevano mostrato apprezzamento per il Torito, forti di una potenza economica che non avrebbe problemi a pareggiare le richieste rossoblù. Oltre a Castro, gli altri nomi sondati dal Milan per l'attacco sono quelli di Kean, Retegui e Nicolas Jackson.