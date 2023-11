Il Milan perde contro il Dortmund, ma la Sud lo sostiene: "Siamo sempre con voi!"

Il Milan ha perso 3-1 in casa contro il Borussia Dortmund ed ha praticamente salutato la Champions League. Il Diavolo dovrà infatti vincere contro il Newcastle nell'ultima giornata del girone e, in contemporanea, i tedeschi battere il PSG in casa. Solo in quello scenario, i rossoneri sarebbero qualificati agli ottavi della più importante competizione d'Europa per club.

La Curva Sud però ha continuato a stare al fianco della squadra. Al termine del match infatti, mentre San Siro reagiva con indifferenza e qualche fischio, il cuore pulsante del tifo rossonero, come riportato da MilanNews.it, intonava cori ai giocatori, a Pioli e allo staff tecnico, andati a salutare sotto il settore: "Siamo sempre con voi!".