Il Milan prova lo scatto per Adli del Tolosa: accordo col giocatore e prima offerta ai francesi

vedi letture

Il Milan prova l'accelerata decisiva per Amine Adli del Tolosa. Nelle scorse ore i dirigenti rossoneri, spiega il Corriere dello Sport, hanno trovato una base di accordo con l'entourage del classe 2000 al quale è seguita una prima offerta al club transalpino: 5 i milioni messi sul piatto, corredati da 1-2 di bonus per arrivare a 6-7. Non ancora abbastanza, per il Tolosa, che vorrebbe incassarne 10. Una distanza che il Milan conta di limare a stretto giro di posta forte anche della preferenza del giocatore, battendo così la concorrenza di Olympique Marsiglia e Bayer Leverkusen.