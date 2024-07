Il Napoli ai piedi di Kvaravaggio, ma senza rinnovo anche Folorunsho guadagna più di lui

Khvicha Kvaratskhelia (23 anni) ieri ha fornito un'altra bella prestazione nell'amichevole che ha visto il Napoli piegare con un netto 4-0 gli albanesi dell'Egnatia. Il talento georgiano ha aperto le danze nella serata di Castel di Sangro, mettendo in tabellino il gol del vantaggio partenopeo. Tanto che anche il Napoli gli ha dedicato un post sui social, nel quale si leggeva che "Kvaravaggio torna a dipingere".

Rimane però ancora in sospeso la questione del rinnovo di contratto del georgiano con il Napoli, legato con gli azzurri tramite un contratto in scadenza nel 2027 da 1,2 milioni di euro netti a stagione. Uno stipendio che lo pone nella metà bassa della rosa del Napoli per guadagni e che poco corrisponde al rendimento e all'impatto di Kvaratskhelia nella realtà azzurra. Basti ricordare quanto sia stato significativo il suo contributo.

De Laurentiis, ma soprattutto il suo allenatore Antonio Conte più volte nelle scorse settimane hanno ribadito la volontà di puntare più che mai su Kvara. La questione della firma sul rinnovo rimane centrale. Per fare un esempio terra terra, da ieri anche il rientrante Michael Folorunsho percepisce più di lui come ingaggio. Reduce da un buon anno a Verona, il suo peso nella rosa del Napoli però non può essere paragonato a quello di Kvaratskhelia.