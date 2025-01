Il Napoli apre alla cessione di Kvaratskhelia, il PSG offre anche Skriniar (che piace a Conte)

vedi letture

La trattativa fra Paris Saint Germain e Napoli per Khvicha Kvaratskhelia è forse alle battute iniziali, ma procede spedita. Perché se sei mesi fa Antonio Conte si era opposto con tutto se stesso alla cessione del georgiano, ora non lo fa più. Forse perché ha capito che con Neres e Politano è coperto, probabilmente perché c'è bisogno di rientrare - almeno in parte - di quanto speso in estate, forse perché certi treni non passano. E allora apertura all'eventuale offerta del PSG che cercherà di trovare un accordo che includa anche uno scambio di giocatori oltre a una valutazione monstre per Kvara.

In questo senso anche Skriniar è parte del progetto. Perché è una richiesta espressa di Antonio Conte e andrebbe a rinforzare ulteriormente una difesa già forte e che aspetta Danilo, anche se la situazione con la Juventus in questo momento è bloccata (sul fronte risoluzione). Lo slovacco potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto per sei mesi, anche se la questione stipendio non è certo secondaria: ha un contratto fino al 30 giugno del 2028, guadagna 8 milioni di euro all'anno - ben fuori dai parametri del Napoli, Osimhen escluso - e confermarlo sarebbe per nulla semplice.

Il Paris Saint Germain potrebbe aiutare con lo stipendio, questo il Napoli lo sa bene e quindi cercherà di guadagnare il più possibile. Poi, in caso di riscatto, ci sarebbe eventualmente una spalmatura degli ulteriori anni di contratto: sono 3 per 48 milioni lordi, probabilmente servirebbe anche una buonuscita, ma si vedrà in un secondo momento. Ora il Napoli vuole capire esattamente dove si spingerà il PSG per poi decidere. L'affare, però, è decisamente in piedi.