Il Napoli è ancora vivo, Mertens sblocca il derby contro il Benevento: 1-0 al 45'

vedi letture

Primo tempo a senso unico. Il Napoli di Gennaro Gattuso risponde presente dopo l’eliminazione dall’Europa League con una buonissima prestazione nel match interno contro il Benevento: 1-0 il risultato parziale al 45’ grazie alla rete di Mertens, ma c’è stata una sola squadra in campo fino a questo momento. La compagine guidata da mister Inzaghi (oggi squalificato, ndr) dovrà cercare di invertire la rotta nella ripresa per poter evitare l’undicesima sconfitta stagionale.

PARTITA BLOCCATA - I padroni di casa partono subito col piede premuto sull’acceleratore, il Benevento prova a difendersi cercando spazio sulle ripartenze. Nei primi dieci minuti di gioco non succede praticamente nulla, gli ospiti restano rintanati nella propria metà campo. Al 14’ arriva il primo squillo da parte del Napoli: conclusione dalla distanza di Fabian Ruiz, Montipò blocca il tiro dello spagnolo. Dopo qualche minuto il numero 8 ci riprova con un’azione personale, ma il rasoterra esce alla sinistra del portiere giallorosso. Gli azzurri provano a far girare la sfera, i varchi però latitano e le occasioni da gol scarseggiano.

CI PENSA MERTENS - I partenopei provano soluzioni alternative in assenza di spazi, al 23’ Mertens sfiora un gran gol da posizione defilata: pallonetto con Montipò leggermente fuori dai pali, conclusione che sfiora la traversa. Gli uomini di Gattuso fanno girare il pallone e ci provano in tutti i modi, ma la squadra di Inzaghi non crolla sotto i colpi dei palleggiatori azzurri. Al 34’ però le Streghe devono arrendersi: Ghoulam calcia in porta dopo un cross di Politano, Mertens aggancia la sfera e da due passi ribadisce in rete. Dopo pochi minuti Zielinski trova il gol del raddoppio con una gran conclusione dal limite, ma la rete viene annullata per la posizione influente di Insigne, finito in fuorigioco. Il primo tempo termina 1-0 in favore dei padroni di casa, ci pensa Mertens alla sua 250esima in serie A con la maglia del Napoli.

Segui la diretta testuale di Napoli-Benevento su TuttoMercatoWeb.com!