Il Napoli soffre ma chiude avanti il primo tempo con l'Empoli: Lozano protagonista, 2-1 al 45'

Una sfida da non sottovalutare. Il Napoli soffre ma chiude in vantaggio la prima frazione contro un ostico Empoli. La capolista della Serie B sta creando grossi grattacapi alla squadra campione uscente della Coppa Italia, mettendo in mostra automatismi consolidati e qualche individualità interessante. A decidere, per ora, è la rete di Hirving Lozano, dopo che l'ex Di Lorenzo sembrava aver indirizzato la sfida segnando una rete da grande attaccante, con un bel tuffo di testa su cross dello stesso messicano. L'ex PSV, così come Politano dall'altra parte, non è riuscito però a essere continuo e ha dato poco aiuto in fase di copertura, favorendo così le avanzate di Zappella e Terzic.

In mezzo a tante occasioni per i ragazzi di Gattuso, anche gli ospiti hanno creato pericoli: la traversa scheggiata in rovesciata da Matos è stata un segnale che il Napoli non ha colto. E qualche minuto dopo, infatti, è arrivato l'1-1 firmato da Bajrami. Un brutto errore di Zappella, alla fine, regala a Lozano il 2-1 che chiude il primo tempo.