Il Parma saluta Carli e D'Aversa: in attesa del nuovo allenatore Krause pianifica il futuro

Due giorni dopo la fine del campionato il Parma ha deciso di rompere con due dei protagonisti della stagione deludente in casa crociata, il direttore sportivo Marcello Carli e Roberto D'Aversa, richiamato a metà anno per rimettere in carreggiata un Parma che sembrava non riuscire a trovare la retta via ma definitivamente deragliato dopo l'arrivo dell'ex tecnico, che ha aggiustato la squadra ma non è riuscito a trovare punti. Al posto di Carli è stato scelto Mauro Pederzoli, ex ds (tra le altre) del Milan Primavera, in cui ha lavorato con Javier Ribalta e con Filippo Galli, uno dei nuovi ingressi in casa crociata. Tante le new entry nel corpo dirigente crociato nell'ultima settimana, con il presidente Kyle Krause che, quasi un anno dopo, sta realmente dando vita al suo dream team, con uomini scelti da lui in prima persona.

REBUS TECNICO - Con il nuovo ds resta un solo tassello da completare per il Parma prima di iniziare a programmare la stagione di Serie B che, come ha spiegato Krause nella conferenza stampa di ieri, il Parma dovrà cercare di vincere in ogni modo, per tornare al più presto in A: scegliere il nuovo tecnico. L'identikit è presto fatto: giovane, con un gioco votato all'attacco, che conosca la categoria e che sappia lavorare (e far crescere) i tanti giovani presenti in rosa e quelli che arriveranno in estate. Non necessariamente italiano, ma dovrà parlare inglese. Tanti indizi e tanti nomi circolati negli scorsi giorni in orbita Parma: inizia una settimana caldissima in casa Parma, la sensazione è che entro giugno i crociati possano scegliere l'ultima pedina per dare vita al vero e proprio Parma 2.0.