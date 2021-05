Il penultimo test pre Europeo finisce 7-0 per l'Italia contro San Marino. Show di Bernardeschi

Notte prima degli esami, l'Italia ha ventisei posti a disposizione ma tra questi pochi biglietti ancora da tirare a sorte. Roberto Mancini schiera così una formazione ben più sperimentale contro San Marino, gara che vincerà per 7-0. Le alchimie non ci sono, la partita inizia con un mood più marittimo che in clima Europeo. Sicché servono trentuno minuti affinché Bernardeschi sblocchi la partita: biondo e rinato, capitano per anzianità, gioca da falso nueve ma è un riferimento che stasera può aver conquistato il passo europeo vista la qualità della prestazione. Mancino a incrociare e gol. Un altro giocatore rispetto a quello opaco visto con la Juventus. Il due a zero è firmato Ferrari: convocato all'ultimo tuffo, già esordiente e in rete in una gara non ufficiale contro San Marino, stavolta è esordiente e in rete nella sua prima gara ufficiale.

Quella delle reti è una cronaca ingenerosa per la Nazionale del Titano, che è stata una dignitosa sparring partner. Il terzo è uno scivolone di Grandoni, Politano che è entrato al posto di un opaco Moise Kean ringrazia, si accomoda la palla sul mancino e fa tre a zero in apertura di ripresa. Poi Belotti: il Gallo entra per Grifo e, servito da un Bernardeschi formato platino e non solo per la chioma, fa l'ottavo nella gestione Mancini. Sorride, e viste le ultime lune col Torino è già una notizia e un segnale anche per il Mancio. Il quinto è di Pessina, bravo a sfruttare una respinta del palo al settantacinquesimo di gara. Segnale per Mancini che proprio a centrocampo, tra lui, Castrovilli e Cristante, deve scegliere chi portare vista l'indisponibilità probabile di Sensi. Il sei a zero è ancora firmato Politano, lasciato solo in area dalla difesa di San Marino. Il settimo lo fa di nuovo Pessina, che forse con questa rete fa il passo avanti decisivo per un posto nella kermesse continentale. Mancini prende appunti. Chi pareva certo di un pass, come Kean, fallisce l'esame. Bernardeschi, tra quelli 'in forse', è trascinatore e leader di questa Italia sperimentale. A breve il ct scioglierà le riserve. Non c'è spazio per altri test.