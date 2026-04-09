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Il Pisa omaggia la memoria di Lucescu: domani sera contro la Roma con la fascia del lutto
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Nelle scorse ore il mondo del calcio ha pianto la scomparsa di Mircea Lucescu, storico allenatore che ha perso la vita a 80 anni, di fatto mentre svolgeva il mestiere che più amava, da commissario tecnico della Romania.
Per onorarne la memoria, il Pisa indosserà al braccio la fascia nera del lutto domani sera nella partita sul campo della Roma (fischio d'inizio alle ore 20:45 dallo stadio Olimpico), che inaugura a tutti gli effetti la 32^ giornata di Serie A.
Ricordiamo che il Pisa è stata la prima squadra allenata da Lucescu in Italia, nella stagione 1990/1991 che era anche l'ultima dei nerazzurri della Toscana in Serie A, prima del ritorno nell'annata attualmente in corso.
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