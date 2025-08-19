TMW Cairo: “Ora serve un play. Ho speso 30 milioni: voglio un Toro che diverta”

Dopo la vittoria contro il Modena in Coppa Italia, il presidente del Torino, Urbano Cairo, si è intrattenuto con i giornalisti presenti allo stadio Olimpico Grande Torino. Queste le sue dichiarazioni raccolte da Tuttomercatoweb.

Un commento sulla vittoria firmata Vlasic.

“Sono contento per la vittoria e per il secondo tempo, male il primo. È una squadra che deve avere un play. Squadra più da 4-3-3? Sì, ma serve avere un play. Ci sono tante mezzali, l'unico che può fare il play è Ilic. Ci vuole un play, si è visto quando è entrato Ilkhan che ha dettato bene i tempi e conquistato i palloni”.

A proposito di Ilkhan, può essere la rivelazione?

“L'anno scorso ha avuto un infortunio importante ma è un un 2004. Lo prendemmo tre anni fa, poi lo abbiamo mandato in prestito alla Samp e in Turchia e ha fatto anche un buon campionato, ma purtroppo si è fatto male. Ora è pronto per far vedere cose buone, poi deciderà il mister che spazio dargli. Oggi l'ho visto bene, così come Simeone e mi ha fatto piacere rivedere in una gara ufficiale Zapata”.

A questo punto quali sono le priorità sul mercato?

“Avevamo pensato di giocare in un modo, con due in mezzo, ma avendo troppe mezzali non puoi giocare a tre ma molto meglio a tre, almeno fino a quando le mezzali non imparano a giocare a due. Di esterni ne abbiamo abbastanza: Ngonge, Aboukhlal, Njie, anche Vlašic può fare quel ruolo. E’ meglio pensare a qualcuno in mezzo al campo, a parte Ilkhan che può dire la sua. Ma è bene averne un paio in quel posto lì. E poi il terzino sinistro ovviamente ci vuole”.

E in difesa? Si sono viste delle lacune.

“La squadra è un tutt'uno, non si può parlare di lacune in difesa. Se non hai il centrocampo che ti fa filtro ti arrivano gli attacchi, se invece hai filtro è più facile difendere. Però vediamo, adesso ci ragioniamo, tutto quello che si può fare lo facciamo. Abbiamo speso 30 milioni per cui se c'è da spendere qualcosa in più lo faremo: voglio fare una squadra che mi faccia divertire”.