Il preferito del Milan per il dopo Calhanoglu è Ziyech: col Chelsea si lavora al prestito

Il Milan pensa già al dopo Calhanoglu. E secondo la Gazzetta dello Sport il primissimo nome in cima alla lista dei dirigenti rossoneri è quello di Hakim Ziyech del Chelsea. Il marocchino è finito ai margini delle idee tattiche di Tuchel e proprio per questo potrebbe lasciare Londra, ma lo scoglio economico non è semplice da aggirare. Pagato 40 milioni di euro solo la scorsa estate, i Blues non intendono fare minusvalenza. Per questo la strada più percorribile oggi appare quella del prestito con diritto di riscatto. Con l'ingaggio che resta alto però, visto che Ziyech gadagna 6 milioni netti più bonus. Tanti, per l'attuale politica rossonera.