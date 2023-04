Il Prefetto di Napoli spinge per il rinvio di un giorno di Napoli-Salernitana: le ultime

Napoli-Salernitana sarà spostata a domenica in contemporanea con Inter-Lazio? La situazione va monitorata giorno per giorno. Quest’oggi si è tenuto un vertice in Prefettura a Napoli col presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, attualmente a Los Angeles, in video-collegamento. Tra domani e giovedì, riporta 'Sky', è prevista un’ulteriore riunione per discutere dell’eventuale spostamento ma anche di ordine pubblico. Ci saranno infatti tante persone nel capoluogo partenopeo e le autorità cittadine stanno predisponendo nella maniera migliore tutto quello che riguarderà i festeggiamenti.

Il Prefetto di Napoli in queste ore parlerà con la Lega calcio e con il Ministro Piantedosi per capire se sarà possibilità spostare il derby campano di un giorno: o domenica alle 12.30 o domenica alle 15.00.

