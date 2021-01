Il primo tempo di Cagliari-Sassuolo termina 0-0: Palo di Nainggolan, Cragno protagonista

vedi letture

Si è da poco concluso il primo tempo di Cagliari-Sassuolo. Al termine dei primi 45 minuti il punteggio è fermo sullo 0-0.

Le scelte iniziali - 4-3-2-1 per il Cagliari, con Nainggolan e Joao Pedro a supporto dell'unico punto di riferimento offensivo, vale a dire Simeone. A centrocampo c'è Deiola insieme a Marin e Oliva, out Nandez per squalifica. In difesa Zappa, Ceppitelli, Godin, e Lykogiannis. Solito 4-2-3-1 per il Sassuolo di De Zerbi: in attacco Caputo sarà supportato da Traoré, Djuricic e Boga. A centrocampo, a dare qualità e quantità, il duo Locatelli-Obiang. In difesa, infine, Muldur, Marlon, Ferrari e Rogerio comporranno la linea a quattro. Out Berardi, Romagna e Bourabia, così come Chiriches perché entrato a contatto con un positivo.

Cragno subito protagonista - Al minuto numero 15 il Sassuolo va vicino al gol: sugli sviluppi di un corner, ci prova Locatelli di testa. Grande riflesso di Cragno che riesce a mettere fuori.

Spreca Djuricic - Al minuto numero 28 il Sassuolo ha uno grande palla gol. Contropiede meraviglioso dei neroverdi, Traoré taglia tutto il campo e serve Caputo, che a suo volta mette la palla sui piedi di Djuricic. Il numero 10 controlla e da pochi passi non trova lo specchio della porta.

Ci pensa sempre Cragno - Il portiere del Cagliari è sempre protagonista. Altra grande parata sul colpo di testa schiacciato di Djuricic.

Nainggolan fermato dal palo - Quando mancano pochi minuti alla fine del primo tempo, il Cagliari trova la sua occasione più grande. Nainggolan riceve palla, prende la mira e calcia verso il secondo palo, colpendo il legno alla destra di Consigli.