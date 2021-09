Il Principe Milito sulla corsa scudetto: "Inter in primissima fila, è una squadra vera"

Nel corso della lunga intervista concessa ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante dell'Inter Diego Milito dice la sua sulla lotta Scudetto in Serie A: "Inter in prima fila per il titolo? Primissima. Lotterà per lo scudetto anche perché, nonostante le cessioni pesanti, per me si è rinforzata bene: vedo una squadra vera. Ci sono tante formazioni attrezzate, dal Milan alla Roma, senza tralasciare la Juventus che sono sicuro si riprenderà, ma l’Inter è lì".