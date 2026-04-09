Il re e l’imbattibile: Emery contro Italiano, duello d’Europa al Dall’Ara

Questa sera, sotto le luci del Dall’Ara, andrà in scena molto più di una semplice andata dei quarti di finale di Europa League tra Bologna e Aston Villa. Sarà infatti il confronto tra due allenatori che, in Europa, hanno costruito identità e reputazioni fortissime: da una parte il “re” della competizione, dall’altra uno specialista delle sfide a eliminazione diretta: Unai Emery e Vincenzo Italiano.

Se si dovesse associare un nome all’Europa League, quel nome sarebbe inevitabilmente quello di Unai Emery. Il tecnico basco ha scritto pagine indelebili nella storia del torneo, a partire dal ciclo irripetibile con il Sevilla, capace di conquistare tre titoli consecutivi. Un dominio che ha reso il club andaluso sinonimo stesso della competizione. Ma il palmarès di Emery non si ferma lì: nel 2021, in piena epoca Covid, ha portato il Villarreal a vincere l’Europa League al primo tentativo, chiudendo il cammino senza sconfitte e confermando una familiarità unica con il torneo.

Quattro trofei complessivi che fanno di Emery il tecnico più vincente nella storia della competizione. Un curriculum che incute rispetto e, spesso, anche un pizzico di timore negli avversari.

Dall’altra parte c’è però un allenatore che nei doppi confronti europei ha costruito una vera e propria aura di imbattibilità: Vincenzo Italiano. Il tecnico del Bologna, tra l’esperienza alla Fiorentina e quella attuale in rossoblù, non è mai stato eliminato in una sfida andata e ritorno nelle competizioni europee. Un dato impressionante: undici confronti su undici superati, dai turni preliminari fino alle semifinali.

Un percorso che racconta la capacità di Italiano di preparare le partite su 180 minuti, gestendo ritmo, pressione e momenti chiave. Le uniche delusioni europee della sua carriera sono arrivate infatti in contesti diversi: due finali di Conference League, gare secche dove ogni dettaglio pesa, e l’eliminazione nella fase a gironi di Champions League, lontano quindi dalla logica del doppio confronto.

Il dato resta: quando c’è da giocarsi tutto tra andata e ritorno, Italiano non ha mai fallito. E allora Bologna-Aston Villa diventa anche questo: la sfida tra l’esperienza enciclopedica di Emery, capace di leggere ogni sfumatura dell’Europa League, e la perfezione quasi matematica di Italiano nei confronti a eliminazione diretta. Due filosofie diverse, due percorsi opposti, un unico obiettivo: mettere un piede in semifinale.