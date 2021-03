Il regalo di Kulusevski, le proteste Juve, il gol di Rabiot: Juve-Lazio è 1-1 al 45'

Juventus-Lazio 1-1 al 45'

Il fiato che manca davanti all'errore, l'ennesimo, quello che torna davanti a un rigore clamoroso non concesso. Quello trattenuto e che poi esplode per una rete meravigliosa. La Juventus è tutta in pochi respiri e in un risultato: 1-1 con Lazio al 45', che soffre ma tiene botta. E ringrazia. Pirlo stupisce dall'inizio: fuori Ronaldo per scelta tecnica e per farlo rifiatare in vista della Champions contro il Porto. Solo che è 4-2-3-1 con Danilo mediano, Alex Sandro centrale, Bernardeschi terzino e Morata unica punta.

Che frittata Kulusevski Kulusevski fa l'ala ma pure la frittata perché al quattordicesimo fa un retropassaggio a occhi chiusi per Demiral. Solo che c'è Correa che punta il turco, lo salta, stringe e incrocia col destro. La Juve soffre il colpo ma poi l'episodio più che dubbio: contropiede con Chiesa che s'incunea al centro della difesa della Lazio, all'interno dell'area la palla colpisce Hoedt col braccio visibilmente lontano dal corpo. Mano netta ma l'arbitro Massa, dopo vibranti proteste da parte di giocatori, panchina e dirigenza, non fischia il penalty. Il VAR check però conferma la bontà della decisione del fischietto e fa proseguire.

Che gol Rabiot L'ultimo respiro è quello della gioia. Morata fa un ottimo lavoro spalle alla porta e manda in area di rigore Rabiot che, da posizione molto defilata, fa partire un siluro che sorprende Reina sul suo palo. Colpa dello spagnolo o merito del francese? L'una non esclude l'altra. Un tempo che per adesso fa sorridere soprattutto l'Inter in chiave Scudetto. Ma che è preludio ad altri quarantacinque minuti senza respiro.