Ufficiale Il Sassuolo si assicura un difensore richiestissimo: ha firmato il classe 2011 Touadi

Il Sassuolo continua con la sua politica basata sui giovani. Se il mercato della prima squadra non decolla, non si può dire lo stesso per quanto riguarda il settore giovanile dei neroverdi, che si sono assicurati uno dei difensori più promettenti, ovvero Pierre Touadi. In molti lo davano vicinissimo al Monza, ma anche le big del nostro Paese si erano informate su di lui. Niente da fare, ad avere la meglio sono stati proprio gli emiliani.

Il classe 2011 è un difensore proveniente dalla Nuova Tor Tre Teste. I dirigenti hanno iniziato a lavorare alla formazione della futura Under 15 e questa ne è la testimonianza. In pochi mesi aveva svolto dei provini per Juventus, Milan, Fiorentina, Lazio, Genoa, Torino, Venezia, Empoli e Monza.

Non vanno dimenticate anche le questioni che riguardano la rosa a disposizione di Fabio Grosso. Le situazioni di Armand Lauriente e Andrea Pinamonti non possono far stare totalmente tranquillo il tecnico perché l'esterno ha già manifestato la sua volontà di lasciare il Sassuolo, mentre l'attaccante è molto richiesto e non disdegnerebbe un'esperienza in un club che gli consenta di disputare le coppe europee dopo che è andato in doppia cifra in Serie A per la terza volta in carriera.