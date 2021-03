Il sito del Napoli commenta così il 3-3 col Sassuolo: "Vittoria sfuggita via in un battito d'ali"

Attraverso il suo sito ufficiale, il Napoli ha così commentato il rocambolesco pareggio contro il Sassuolo al Mapei Stadium: "Succede tutto e il contrario di tutto nei 95 minuti del Mapei Stadium. Sassuolo e Napoli chiudono 3-3 all'ultimo respiro in un pareggio che alla fine per gli azzurri ha il sapore amaro. I minuti di recupero sono 3, e proprio all'ultimo secondo ancora rigore per il Sassuolo per fallo di Manolas su Haraslin. Caputo inchioda il 3-3. E non c'è più tempo per proseguire, sennò chissà cos'altro sarebbe accaduto. Finisce con un pareggio che da un lato evidenzia la caparbietà azzurra di risalire e rimontare e dall'altro lascia il magone per un successo afferrato e poi sfuggito in un battito d'ali. Match, comunque, di spettacolo ed intensità".

