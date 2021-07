Il Torino su Vecino? Vagnati spegne le voci: "Smentisco categoricamente"

Il Torino corteggia Matias Vecino? No, e a ribadirlo con forza è il ds del club granata, Davide Vagnati, che raggiunto da L'Interista, ha seccamente escluso qualsiasi possibilità di vedere l'uruguaiano in maglia Toro: "Smentisco categoricamente di contatti per Vecino, non lo stiamo trattando", ha dichiarato l'ex ds della SPAL.