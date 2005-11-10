Il Torino vuole ripartire da Obrador: trattativa in corso col Benfica per abbassare il prezzo

Il Torino vuole ripartire da Rafa Obrador, laterale spagnolo che in questa seconda parte di stagione ha accumulato ben 15 presenze in Serie A, chiudendo peraltro la sua annata con uno splendido gol da fuori area a Cagliari. Il classe 2004 ha chiuso la stagione in crescendo, senza più mollare quel posto sulla fascia sinistra che da anni il Toro fatica ad affidare a un solo attore.

Ecco perché, dopo aver dimostrato che la fiducia riposta in lui nella finestra di mercato invernale era corretta, adesso si aspetta risposte dal club. Con José Mourinho in panchina non ha praticamente mai visto il campo, ma anche ora che i lusitani hanno cambiato conduzione tecnica non sarà facile trovare posto al Benfica. Nel Torino, invece, Obrador si è ambientato bene e con una preparazione estiva adeguata potrebbe partire subito forte confermando il suo ruolo da protagonista.

Cosa manca quindi? Un accordo tra i due club, che comunque si stanno parlando. Lo ha confermato oggi il portale specializzato portoghese O' Jogo, parlando di trattativa in corso per abbassare la cifra di 9 milioni di euro richiesta dagli Encarnados per il riscatto di Obrador.