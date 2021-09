Il tour de force del Milan - 7 gare in 21 giorni. Domenica la Lazio, chiusura con l'Atalanta

Archiviata la pausa per le Nazionali, in Europa domani riprendono i campionati. La Serie A ripartirà sabato 11

Di seguito il calendario del Milan di Stefano Pioli fino alla sosta di ottobre. Per i rossoneri come per le altre squadre impegnate in Europa 5 gare di campionato e due di Coppa. Ecco le date.

12 settembre (Serie A)

Milan-Lazio

15 settembre (Champions League)

Liverpool-Milan

19 settembre (Serie A)

Juventus-Milan

22 settembre (Serie A)

Milan-Venezia

25 settembre (Serie A)

Spezia-Milan

28 settembre (Champions League)

Milan-Atletico Madrid

3 ottobre (Serie A)

Atalanta-Milan

7 partite in 21 giorni