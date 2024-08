Ufficiale Il Venezia rinnova in blocco lo stato maggiore. Firmano Antonelli, Molinaro e Guerrero

Il Venezia ha rinnovato in blocco i contratti dei tre vertici dirigenziali del club. Di seguito quanto si apprende dai canali ufficiali di comunicazione dei lagunari.

"Il Venezia FC è lieto di annunciare il rinnovo del contratto del Direttore Sportivo e Direttore Generale Filippo Antonelli. Il dirigente 46enne ha firmato un contratto pluriennale che lo legherà al club fino al termine della stagione sportiva 2027/28. Dopo aver concluso una carriera ventennale da calciatore professionista, Antonelli ha iniziato la sua carriera come Direttore Sportivo all'Aurora Pro Patria. Nel 2015, Antonelli si è trasferito a Monza per assumere un ruolo di leadership. Durante il suo incarico al Monza, Antonelli ha contribuito a portare il club dalla Serie D alla Serie A in soli sette anni. Giunto in laguna nel dicembre 2022 con il ruolo di Direttore Sportivo e General Manager, Antonelli ha raggiunto i playoff nel campionato 2022/23 per poi conquistare la storica promozione in Serie A nella stagione successiva.

Il Venezia FC annuncia inoltre il rinnovo del contratto del Direttore dell'Area Tecnica Cristian Molinaro, che ha sottoscritto un contratto pluriennale fino alla stagione 2027/28. Giocatore italiano di caratura internazionale con esperienze alla Juventus, allo Stoccarda e ad altri top club, Molinaro è arrivato a Venezia nella stagione 2019/20, conquistando prima la promozione in Serie A da giocatore nella stagione 2020/21 e successivamente da dirigente nel campionato 2023/24.

Infine, anche Isaac Guerrero, Direttore Tecnico e Responsabile della Metodologia del Settore Giovanile del Venezia FC, ha prolungato il suo contratto con il Venezia FC fino al termine della stagione 2025/26, con un'opzione per la stagione 2026/27. Guerrero proseguirà così il lavoro di crescita e sviluppo del settore giovanile in maniera integrata con il progetto tecnico guidato dal Direttore Sportivo Filippo Antonelli, che negli ultimi 3 anni ha visto oltre 20 ragazzi del vivaio arancioneroverde vestire la maglia della propria nazionale, oltre al raggiungimento della finale playoff con la Primavera nella stagione 23/24.

Il Venezia FC ha creato una struttura solida fondata sulla sostenibilità finanziaria, su un'ambiziosa pianificazione a lungo termine della prima squadra e su un florido Settore Giovanile. Con gli sviluppi infrastrutturali di Ca'Venezia e gli investimenti su tutto il settore sportivo, il Venezia FC ha gettato le basi per diventare un top club italiano.

Duncan Niederauer, Presidente Venezia FC: "A nome del gruppo che detiene la proprietà del Venezia FC, siamo lieti di annunciare gli importanti rinnovi contrattuali di Antonelli, Molinaro e Guerrero. Siamo concentrati sulla costruzione di un futuro solido e sostenibile per il VFC, e questi accordi a lungo termine con i leader della nostra area sportiva illustrano il nostro impegno per raggiungere questo obiettivo."

Congratulazioni, Filippo, Cristian and Isaac".