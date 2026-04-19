Improta durissimo: "Non ho mai visto un Napoli così brutto, sono annichilito"

La sconfitta interna contro la Lazio continua a far discutere e a lasciare strascichi pesanti in casa Napoli. Tra le voci più critiche c’è quella dell’ex azzurro Gianni Improta, intervenuto a Canale 21 durante la trasmissione Campania Sport.

Improta non ha nascosto il proprio disappunto per la prestazione offerta dalla squadra: “Sono mortificato, annichilito, non so che dire. Si è bloccato tutto”. Parole forti che fotografano una gara in cui il Napoli è apparso spento, senza idee e soprattutto privo di reazione.

L’ex giocatore ha sottolineato come nemmeno i leader tecnici siano riusciti a incidere: tra questi Scott McTominay, apparso lontano dai suoi standard abituali. L’unico a provarci, secondo Improta, è stato Alisson Santos, che però non è riuscito a cambiare l’inerzia del match.

Il giudizio finale è netto e senza appello: “Non ho mai visto un Napoli così brutto, devo confessarlo: mai!”. Una bocciatura totale che riflette la delusione dell’ambiente dopo una sconfitta pesante sia nel punteggio che nell’atteggiamento.