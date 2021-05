Inaugurazione murale Astori a Firenze, Antognoni: "Grazie a Pioli. Era legatissimo a Davide"

Giancarlo Antognoni, club manager della Fiorentina e leggenda del club, ha parlato ancora a margine della presentazione del murale per Davide Astori. Queste le sue parole riportate da FirenzeViola.it: "Noi ci ricordiamo sempre Davide quando attraversiamo il Centro Sportivo intitolato a lui. Non posso dimenticare cosa ha fatto per la Fiorentina e anche per noi dirigenti, ci ha aiutato a volte con ottimi consigli. Ringrazio il sindaco, l'artista ed i genitori presenti per questo bellissimo ricordo. Ringrazio anche i tifosi che sono venuti e Stefano Pioli, che so quanto fosse legato a Davide. Volevo chiarire una cosa sul discorso della fascia: sicuramente la Fiorentina, visto che nella prossima stagione non si potrà indossare la fascia a lui dedicata, metterà sulla maglia qualcosa che ricorderà Davide e questo ricordo credo che sarà per sempre sulla maglia viola".