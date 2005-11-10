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Incertezza Milan, l'allenatore ancora non c'è: e tante potrebbero essere le partenze. Il punto

Incertezza Milan, l'allenatore ancora non c'è: e tante potrebbero essere le partenze. Il puntoTUTTOmercatoWEB
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Andrea Piras
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Andrea Piras
Oggi alle 07:57Serie A

Situazione davvero molto difficile in casa Milan. La stagione appena terminata ha portato la formazione rossonera fuori dalla zona Champions League dopo aver condotto tutto il campionato ai vertici ed in lotta con l'Inter campione d'Italia. Un verdetto che ha fatto esplodere la rabbia dei tifosi ma anche quella di RedBird che pochi giorni dopo ha liquidato la dirigenza, da Moncada a Furlani passando per Tare, e la guida tecnica, con Massimiliano Allegri che adesso si accaserà al Napoli di De Laurentiis.

Immobilismo societario
E adesso? E' la domanda che si pongono sostenitori e addetti ai lavori vedendo un immobilismo che preoccupa e non poco. In società restano solo Cardinale e Ibrahimovic alla ricerca di un allenatore che per il momento non è ancora stato scelto. Proseguono i casting ma per il momento non è ancora arrivata una risposta definitiva per quanto concerne la guida per la prossima stagione.

Tante partenze
In campo invece diverse potrebbero essere le cessioni con molti giocatori che potrebbero lasciare in seguito a questa situazione di incertezza. Uno su tutti può essere Luka Modric ma anche Adrien Rabiot. I due infatti sarebbero rimasti con Allegri ma adesso la permanenza non è per niente scontata. Per Rafael Leao l'addio ormai è scontato mentre Mike Maignan, nonostante il rinnovo, potrebbe anche salutare. Ai saluti anche Fofana e Loftus-Cheek mentre uno fra Nkunku e Santiago Gimenez potrebbe anche restare.

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