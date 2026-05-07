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Inchiesta arbitri, domani sarà sentito Schenone. Pm indaga su presunto incontro con Rocchi

Inchiesta arbitri, domani sarà sentito Schenone. Pm indaga su presunto incontro con RocchiTUTTO mercato WEB
Ivan Cardia
Oggi alle 13:50Serie A
Ivan Cardia
fonte ANSA

(ANSA) - MILANO, 07 MAG - L'ipotesi su cui sta lavorando la Procura di Milano, nell'inchiesta sul sistema arbitrale, è che all'ormai noto incontro "presso lo stadio San Siro" del 2 aprile 2025 per una presunta "combine" su due designazioni arbitrali, contestate all'ormai ex designatore Gianluca Rocchi indagato e autosospeso, avrebbe preso parte anche Giorgio Schenone, club referee manager dell'Inter, il quale non risulta indagato e dovrebbe essere ascoltato domani dai magistrati e dalla Gdf.

A Rocchi, in particolare, nel filone sulle designazioni pilotate, viene imputato di avere, "in concorso con altre persone", combinato o "schermato", a San Siro durante l'andata della semifinale di Coppa Italia Milan-Inter, la "designazione del direttore di gara" Daniele Doveri, mettendolo a dirigere la semifinale di ritorno per "assicurare" che lo stesso Doveri, "poco gradito" all'Inter, non arbitrasse l'eventuale finale e il resto delle partite di campionato dei nerazzurri della scorsa stagione. Sempre al Meazza si sarebbe deciso che il "gradito" Andrea Colombo arbitrasse Bologna-Inter del 20 aprile dello scorso anno. Agli atti, come già si era saputo, tra le intercettazioni ce n'è una, sempre dell'aprile 2025, tra Rocchi e Andrea Gervasoni, supervisore Var autosospeso e indagato, su sospette pressioni e sul presunto incontro allo stadio per la "combine", in cui si faceva riferimento a tale "Giorgio". Ricostruendo con intercettazioni e testimonianze i contatti di Rocchi, gli inquirenti lavorano all'ipotesi che all'incontro potrebbe aver preso parte anche Schenone.

L'indagine, però, punta a stabilire se quelle presunte "pretese" avanzate nei confronti del designatore possano configurare la frode sportiva. Mentre dal punto di vista della giustizia sportiva si è saputo che il pm Maurizio Ascione, essendo l'indagine ancora coperta da segreto investigativo, al momento non può trasmettere gli atti alla Procura della Figc. Domani, oltre a Schenone, dovrebbero essere ascoltati altri testimoni. (ANSA).

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