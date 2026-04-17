Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 33ª giornata di campionato
Ecco tutti gli assenti della Serie A per quanto riguarda la 33ª giornata di campionato (articolo in aggiornamento):
ATALANTA
Indisponibili: Hien.
Squalificati: nessuno.
BOLOGNA
Indisponibili: Skorupski, Casale, Dallinga, Dominguez.
Squalificati: nessuno.
CAGLIARI
Indisponibili: Felici, Idrissi, Mazzitelli, Pavoletti.
Squalificati: nessuno.
COMO
Indisponibili: Lahdo, Sergi Roberto, Addai.
Squalificati: nessuno.
CREMONESE
Indisponibili: Vardy, Moumbagna.
Squalificati: Maleh.
FIORENTINA
Indisponibili: Fortini, Kean, Lamptey, Parisi, Sabiri.
Squalificati: nessuno.
GENOA
Indisponibili: Cornet, Norton-Cuffy.
Squalificati: Ellertsson, Malinovskyi, Frendrup.
HELLAS VERONA
Indisponibili: nessuno.
Squalificati: Serdar, Bella-Kotchap, Lovric.
INTER
Indisponibili: Lautaro, Bisseck.
Squalificati: Sucic.
JUVENTUS
Indisponibili: Perin, Vlahovic, Adzic, Cabal, Milik.
Squalificati: nessuno.
LAZIO
Indisponibili: Furlanetto, Maldini, Marusic, Provedel, Rovella.
Squalificati: nessuno.
LECCE
Indisponibili: Gaspar, Berisha, Sottil, Camarda.
Squalificati: nessuno.
MILAN
Indisponibili: nessuno.
Squalificati: nessuno.
NAPOLI
Indisponibili: Neres, Di Lorenzo, Rrahmani, Vergara, Lukaku.
Squalificati: nessuno.
PARMA
Indisponibili: Cremaschi, Frigan.
Squalificati: nessuno.
PISA
Indisponibili: Denoon, Marin, Lorran, Iling Jr.
Squalificati: nessuno.
ROMA
Indisponibili: Wesley, Dovbyk, Ferguson, Dybala, Pellegrini, Koné, Pisilli.
Squalificati: nessuno.
SASSUOLO
Indisponibili: Boloca, Candé, Pieragnolo, Romagna, Bakola.
Squalificati: Berardi, Doig.
TORINO
Indisponibili: Aboukhlal, Zapata.
Squalificati: Ismajli.
UDINESE
Indisponibili: Davis, Zemura, Zanoli.
Squalificati: nessuno.
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