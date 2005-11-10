Ufficiale Bernardi saluta il Carpi: il Direttore Sportivo ha risolto il contratto con il club emiliano

La notizia era già nell'aria, con la Reggiana sullo sfondo, ora arriva l'ufficialità, perché, intanto, Marco Bernardi non è più il Direttore Sportivo del Carpi: il club biancorosso ha appena comunicato la risoluzione consensuale del rapporto che legava le parti.

Questa, appunto, la nota:

"L’AC Carpi comunica la risoluzione consensuale del contratto che legava il Direttore Sportivo Marco Bernardi alla Società.

Si conclude così un percorso importante, quello iniziato insieme a Marco due anni fa – nella stagione del ritorno dell’AC Carpi tra i professionisti – e culminato con il raggiungimento di due salvezze consecutive. Traguardi significativi che hanno accompagnato la crescita del Club attraverso investimenti mirati e una visione orientata a un calcio sostenibile, princìpi dei quali Bernardi si è dimostrato interprete competente e convinto, in piena sintonia con i valori della Società.

A Bernardi va il più sentito ringraziamento da parte della Società, unitamente all’augurio di un futuro professionale ricco di soddisfazioni, con l’auspicio che queste due stagioni rappresentino la tappa significativa di una carriera brillante".