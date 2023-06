Inter, Acerbi: "Non siamo in finale per caso. Ora ci manca l'ultimo tassello, quello più importante"

Francesco Acerbi, difensore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di SportMediaset in vista della finale di Champions League con il Manchester City: "Vogliamo realizzare a tutti i costi questo sogno, arrivare in finale di Champions è bellissimo. Una delle due alzerà il trofeo, noi faremo di tutto per portare la coppa a casa".

Haaland lo hai già incontrato e battuto tre anni fa con la Lazio

"Mi ricordo di quella vittoria, il Borussia era una squadra forte ma noi abbiamo fatto un'ottima partita in casa. Haaland non è l'unico problema, il City ha Gundogan, De Bruyne e altri giocatori forti anche in panchina. Noi siamo in finale non per caso, siamo una squadra forte e ce la giocheremo, senza paura e con rispetto, dando qualcosa in più rispetto a tutte le partite che abbiamo giocato quest'anno".

Stai rivivendo le sensazione della finale dell'Europeo?

"No, è un po' diverso. Li è stato un percorso più breve, in Champions alla finale ci pensi inconsciamente fin dal sorteggio, però prima abbiamo dovuto pensare al campionato, alla Coppa Italia. Adesso c'è l'adrenalina, la voglia di giocare questa finale: è un po' diverso rispetto all'Europeo, ma resta un grandissimo trofeo".

Per te è una rivincita? Sei arrivato nelle ultime ore di mercato, hai vinto la Supercoppa, la Coppa Italia, ora sei in finale di Champions.

"Io sono sempre stato tranquillo. Ho fatto una grande stagione, come ne ho fatte tante prima. Non sono stupito, abbiamo fatto qualcosa di straordinario. Ora ci manca l'ultimo tassello, quello più importante".