Inter agli ottavi di finale se... Gli scenari in vista della sfida al Barcellona

Una vittoria per mettere nel cassetto l'accesso agli ottavi di finale di Champions League. È questo l'obiettivo dell'Inter, nella gara di questa sera al Camp Nou. Traguardo complicato da tagliare, ma reso possibile dalla vittoria per 1-0 sul Barcellona all'andata. I nerazzurri, in caso di vittoria, sono pressoché certi di accedere alla fase successiva della competizione. E a certe condizioni potrebbero essere già qualificati dal punto di vista aritmetico.

Inter qualificata agli ottavi se batte il Barcellona e il Bayern Monaco perde o pareggia contro il Viktoria Plzen. È questo lo scenario che sorriderebbe di più ai nerazzurri. Complicato, soprattutto per quanto riguarda un colpaccio in Catalogna, ma non impossibile. Anche con un eventuale pareggio, la squadra di Simone Inzaghi sarebbe nettamente avanti rispetto al Barça. A quel punto, infatti, l'Inter potrebbe chiudere a 10 punti in classifica anche battendo il Plzen a San Siro e perdendo col Bayern a Monaco all'ultima giornata. Il tutto, ça va sans dire, a condizione che a sua volta il Barcellona non vinca sia contro i cechi che contro i bavaresi.

Cosa succede in caso di arrivo a pari punti? Pur essendo ancora a metà del percorso, è un'ipotesi non da escludere, specie in caso di vittoria di Xavi stasera. A quel punto, il regolamento Champions è chiaro. In caso di arrivo a pari punti di due o più squadre, i criteri di riferimento sono sei:

1. Punti negli scontri diretti;

2. Differenza reti negli scontri diretti;

3. Differenza reti generale;

4. Reti totali realizzate in generale;

5. Sorteggio.

Morale della favola: anche perdere potrebbe non essere catastrofico, ma sarebbe cruciale limitare lo scarto a un solo gol. E poi migliorare la propria differenza reti, puntando magari sul confronto col Plzen.