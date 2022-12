Inter, allarme difesa? Skriniar e de Vrij in scadenza, difficile il riscatto di Acerbi

L'Inter potrebbe presto trovarsi con qualche difficoltà in difesa. Questo perché ci sono ben tre difensori centrali che rischiano di non esserci nella prossima stagione. Skriniar non ha ancora dato una risposta all'offerta di rinnovo che gli ha recapitato l'Inter, così come per De Vrij non c'è nessun progresso da registrarsi sul fronte prolungamento. In più c'è Acerbi: arrivato in prestito con diritto di riscatto, è difficile che venga confermato, come spiega La Gazzetta dello Sport.