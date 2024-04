Inter, altri due record: 30 partite di fila in gol, eguagliata la Juve 2013/2014

vedi letture

Partita dopo partita, l'Inter continua a scrivere record su record. Propri, ma anche del campionato di Serie A. Come evidenziato da Opta, infatti, i nerazzurri hanno vinto almeno 25 delle prime 30 gare disputate in un singolo campionato di Serie A solo per la seconda volta nella propria storia; l’unico precedente nel 2006/07 (25 anche in quel caso, con Roberto Mancini in panchina).

25 - L’Inter ha vinto almeno 25 delle prime 30 gare disputate in un singolo campionato di Serie A solo per la seconda volta nella sua storia; l’unico precedente nel 2006/07 (25 anche in quel caso, con Roberto Mancini in panchina). Supremazia.#InterEmpoli pic.twitter.com/bkoSLKOPOy — OptaPaolo (@OptaPaolo) April 1, 2024

Inoltre, i nerazzurri hanno segnato almeno un gol in tutte le prime 30 partite di questo campionato. È un record, da questa sera, condiviso con la Juventus che lo aveva stabilito per la prima volta nel campionato 2013/2014.

A sorridere è infine Federico Dimarco, salito a undici tra gol e assist in questo campionato di Serie A. Negli ultimi vent'anni, soltanto altri tre difensori (Maicon, Hakimi e Nagatomo) erano riusciti a centrare questo traguardo.