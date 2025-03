Inter, Asllani: "Ora testa solo al Monza, so cosa vuol dire lottare per la salvezza"

vedi letture

Dopo la sfida tra Feyenoord e Inter, Kristjan Asllani ha parlato ai microfoni di InterTV: "Sapevamo che avremmo dovuto soffrire, ma siamo stati bravi a gestire la partita. L’inizio è stato molto complicato, ma dopo il gol abbiamo preso in mano il gioco. Questo risultato è fondamentale e lo portiamo a casa con soddisfazione. Sentivamo che il gol sarebbe arrivato, abbiamo creato occasioni e poi siamo stati bravi a chiudere la gara. Potevamo segnare anche il terzo, ma siamo comunque contenti. Ora dobbiamo concentrarci sul Monza e poi tornare a pensare alla Champions".

L’Inter ha dimostrato ancora una volta le sue ambizioni in Europa.

"Sì, sin dall’inizio abbiamo mostrato le nostre intenzioni, anche se ci sono molte squadre forti. Pensiamo una partita alla volta, poi vedremo dove arriveremo. Ora la priorità è il Monza, una gara fondamentale per noi, poi ci concentreremo nuovamente sul Feyenoord".

Il Monza è in difficoltà, ma arriverà a San Siro con grande determinazione.

"Sicuramente. Noi stiamo bene, ma loro lotteranno con tutte le energie per uscire da questa situazione. Ho giocato in squadre che dovevano salvarsi, so quanto sia importante per loro ogni punto. Dovremo essere bravi a imporci e conquistare i tre punti, che sono il nostro obiettivo. Non sarà semplice, nessuno scende in campo per perdere, ma faremo di tutto per vincere".