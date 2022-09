Inter, Asllani pronto per la prima da titolare ma Inzaghi ha un piano B: Mkhitaryan al centro

vedi letture

Contro la Roma il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi potrebbe concedere la prima presenza da titolare per Asllani, sostituto di Brozovic che è stato provato in questi giorni come regista di centrocampo. Ma non è l'unico piano che l'allenatore ha provato in queste ore: l'opzione di riserva porta a Mkhitaryan al centro insieme a Barella con Calhanoglu spostato qualche metro più avanti, una sorta di 3-4-1-2 che possa sfruttare l'esperienza dell'armeno. Forse è stata una prova tattica da partita in corso, ma intanto Inzaghi prepara il terreno per il ritorno di Mourinho in una gara chiave della stagione. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.