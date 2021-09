Inter, assalto all'insostituibile Brozo

vedi letture

Insostituibile per Spalletti, per Conte e per Inzaghi. Chiunque abbia avuto a che fare con l’Inter negli ultimi anni ha sempre identificato in Marcelo Brozovic una pedina fondamentale per la costruzione della propria squadra. A questo proposito deve fare assolutamente rumore la mancanza di un accordo per il rinnovo di un contratto che avrebbe la sua scadenza naturale nel giugno del 2022 ma che resta ancora da reperire. La presenza di familiari e squadra legale nel capoluogo meneghino apre scenari che potrebbero fornire all’Inter l’assist per arrivare ad un accordo, ma resta l’incognita legata alla concorrenza che si fa sentire. Il PSG vive con naturale interesse l’esito delle trattative con i nerazzurri, ma è soprattutto il Barcellona ad avere manifestato a più riprese la sua stima nei confronti del croato. Serve accelerare, l’Inter non può permettersi un futuro senza Brozovic al centro della scena.