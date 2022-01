Inter, aumenta la concorrenza per Digne: quattro i club di Premier interessati al terzino

Inter e Napoli vedono crescere la concorrenza per Lucas Digne. Secondo quanto riportato da Sky Sports sul terzino francese vi è l'interesse di Chelsea, Newcastle, West Ham e un quarto club non rivelato. Una situazione che fa il gioco dell'Everton, che vuole cedere il giocatore a titolo definitivo essendo in rottura col tecnico Rafa Benitez. La richiesta è di circa 36 milioni di euro, che toglierebbe dai giochi le due italiane, disposte a prendere il giocatore solamente in prestito.