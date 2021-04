Inter, Barella: "Pari importante, ce lo teniamo stretto. Cercheremo di vincere le prossime"

"È un risultato importante". Esordisce così a Inter TV il centrocampista dell’Inter Nicolò Barella dopo l’1-1 di oggi contro il Napoli. "Volevamo fare di più però è un punto importante come lo sono tutti i punti da qui alla fine e quindi ce lo teniamo stretto. Loro sono una grande squadra, hanno grande qualità e giocano bene al calcio. Però abbiamo dimostrato di saper giocare anche noi. È stata una bella partita. Un mattoncino per lo Scudetto? Certo, tutti i punti sono importanti per l’obiettivo finale e noi ce li prendiamo. Ce lo teniamo stretto e cerchiamo di vincere da qui in avanti".