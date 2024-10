Inter, Barella: "Prima sbracciavo e adesso non più? Ora mi diverto in campo"

Nicolò Barella, nel corso dell'intervista rilasciata al canale YouTube di Matteo Caccia, ha parlato di un aspetto che non tutti avranno notato: in passato era diventato spesso una sorta di meme la sua mania di sbracciare e protestare anche contro i compagni, mentre ora sembra essere più calmo. Il centrocampista ha spiegato il perché:

"I tifosi dell'Inter hanno notato il cambiamento rispetto a quando sbracciavo? Belli i meme (ride, n.d.r.). Come ho lavorato? Sono cresciuto, anche come età, come esperienza. Sono meno impulsivo, so gestire meglio le cose. Cerco di divertirmi di più. Prima ero più "murvone", come diciamo in Sardegna. In italiano significa stare chiusi, antipatici. Non ho più voglia di vivere così, mi diverto di più così e mi godo la famiglia. Prima volevo dimostrare che io facevo le cose, ora cerco di rendermi utile alla squadra. L'anno scorso ho fatto due gol, ma è stata quella in cui sono stato più contento nella mia vita".