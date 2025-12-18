Live TMW Inter, Bastoni: "Chivu ci ha dato una mano a ritrovare autostima"

Giornata di vigilia a Riad per Bologna e Inter, che domani sera si giocheranno la seconda semifinale della EA SPORTS FC Supercup. Dalla sala stampa dell’Al Awwal Park Stadium, tra poco seguiremo live su TuttoMercatoWeb.com, la conferenza stampa di Alessandro Bastoni, che affiancherà Chivu davanti ai giornalisti.

Quanto margine c’è per avere lo spirito di due anni fa?

“Non se n’è andato via del tutto, magari è venuto un po’ meno ma è una cosa fisiologica. Ogni tanto serve una mano, specialmente quest’anno è arrivata in maniera significativa dopo quello che è successo. Credo che questa spinta da dentro sia arrivata forte e ci ha permesso di fare queste prove”.

Come valuti la tua stagione fino a qui?

“La valuto buona, sono molto autocritico con me stesso. Valuto la mia stagione e quella della squadra buona. Lo dicono i risultati e la classifica. Siamo un gruppo onesto, che si dice le cose in faccia dentro lo spogliatoio. Ci sono dei margini di miglioramento”.

Vi pesa il tend negli scontri diretti?

“Non è una cosa alla quale diamo troppo peso. Abbiamo sbagliato solo due tempi. In Serie A siamo primi e in Champions nelle prime otto. Sono molto orgoglioso di come stiamo reagendo alle voci da fuori che parlano di problemi che non esistono”

Che importanza ha la Supercoppa per l’Inter in questo momento?

“Sicuramente si, perché si può vincere un trofeo. Che da entusiasmo e autostima. Ci sono squadre forti, il Bologna ci ha creato più di un problema. Il mister ci ha dato grande autostima per rialzarci”.

Come si prepara una partita come quella di domani?

"Si preparano da sole. Loro saranno molto intensi e dobbiamo essere bravi a evitare il loro piano gara"

12:49 - finisce la conferenza