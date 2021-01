Inter-Benevento, le formazioni ufficiali: chance per Ranocchia, Eriksen, Gagliardini e Perisic

Di seguito le formazioni ufficiali di Inter-Benevento, match valevole per la ventesima giornata di Serie A. Dopo il gol su punizione che ha deciso il derby, Eriksen si è guadagnato la fiducia di Antonio Conte, che lo lancia dal primo minuto da play, al posto di Brozovic. Solo panchina invece per il chiacchieratissimo Sanchez, con Lautaro-Lukaku di punta e un centrocampo completato da Barella e Gagliardini, mentre sulle fasce spazio ad Hakimi e Perisic. Davanti ad Handanovic si schiereranno invece Skriniar, Ranocchia e Bastoni.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Barella, Eriksen, Gagliardini, Perisic, Lukaku, Lautaro Martinez. A disposizione: Padelli, Radu, de Vrij, Sanchez, Kolarov, Sensi, Young, Vidal, Darmian, Brozovic, Pinamonti. Allenatore: Antonio Conte

Dall'altro lato Filippo Inzaghi propone uno schieramento a specchio, più accorto del solito. Niente 4-3-2-1, spazio al 3-5-2, con il nuovo arrivato Depaoli subito titolare. In difesa Caldirola vince il ballottaggio con Tuia, mentre in mediana Viola viene confermato titolare e si prepara alla staffetta con Schiattarella, appena guarito dal Covid-19. Solo panchina per Iago Falqué, in attacco Caprari vince il ballottaggio con Insigne e affianca Lapadula.

BENEVENTO (3-5-2): Montipò; Barba, Caldirola, Glik; Depaoli, Hetemaj, Viola, Ionita, Improta; Caprari, Lapadula. A disposizione: Manfredini, Lucatelli, Foulon, Pastina, Basit, Tello, Dabo, Insigne, Schiattarella, Masella, Di Serio, Iago Falqué. Allenatore: Filippo Inzaghi