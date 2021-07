Inter, Brozovic e un offerta alla...Calhanoglu. 5 milioni di euro per rinnovare il contratto

Dopo le vacanze che Marcelo Brozovic ha iniziato con l'eliminazione dall'Europeo della sua Croazia, l'Inter discuterà col giocatore il rinnovo di contratto attualmente in scadenza nel 2022. Il giocatore guadagna 4 milioni di euro a stagione e l'idea nerazzurra è quella di proporgli un prolungamento dalle cifre simili a quelle che hanno permesso a Marotta di mettere sotto contratto Calhanoglu, ovvero 5 milioni di euro. Molto dipenderà dalle proposte che altri club potrebbero presentare al centrocampista, visto che in caso di offerte più ricche, lo stesso regista potrebbe provare a forzare la mano. Al momento, l'Inter si dice comunque ottimista in chiave rinnovo e permanenza del croato. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.