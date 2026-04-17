Inter-Cagliari 3-0, le pagelle: Barella si esalta nella notte dell'ex. Fratelli Esposito, la vince Pio

INTER (pagelle a cura di Gaetano Mocciaro)

Josep Martinez 6 - Chivu lo mette in campo per "allenarlo" in vista della Coppa Italia. Serata poco allenante, per la verità: risponde dopo 3 minuti a Sebastiano Esposito, poi non ci sono interventi degni di nota.

Akanji 6.5 - I giocatori del Cagliari non gli danno troppo lavoro da fare. Nel suo si distingue per la tranquillità nell'avviare l'azione e il tempismo nelle chiusure.

De Vrij 6.5 - Poche chances in questa stagione per l'olandese, che dirige bene il reparto, mura gli avversari e fa anche ammonire Borrelli.

Carlos Augusto 6 - Diligente. Difende alto, soffre il minimo sindacale. Il ruolo di braccetto lo limita nella sua qualità principale.

Dumfries 6 - Non ripete la serata di Como. L'olandese va al minimo dei giri e la partita in un certo senso glielo permette.

Barella 7 - Secondo gol in carriera al "suo" Cagliari. L'avversario lo motiva particolarmente, lui illumina la scena disegnando le offensive. L'uno-due in tre minuti porta la sua firma, prima nell'avviare l'azione dell'1-0, poi con un gol "alla Barella", di potenza, dal limite dell'area. Dall'89' Diouf sv

Calhanoglu 6.5 - Gli manca solo il gol, per il resto solita prova di qualità dove è il centro nevralgico del gioco nerazzurro. Dall'85' Frattesi sv.

Mkhitaryan 6.5 - Si rivede dal primo minuto. L'armeno è sempre nel vivo del gioco e si fa apprezzare anche in alcuni suggerimenti. Dal 76' Zielinski 6.5 - Entra, gioca un quarto d'ora e segna un gran gol. Giusto per far capire che il titolare è lui.

Dimarco 6.5 - Anche senza andare a tavoletta riesce a sfornare l'ennesimo assist, il quindicesimo in questo campionato. Semplicemente impressionante per costanza di rendimento, con la maglia dell'Inter. Dal 76' Luis Henrique sv.

Esposito 6.5 - Non segna ma quanto lotta e quanto è utile con le sue sponde. Il gol di Barella nasce da come difende il pallone spalle alla porta.

Thuram 6.5 - E sono 11 reti in campionato, in un anno in cui è stato spesso criticato. Grande senso della posizione, killer instinct da numero 9. Dal 76' Bonny sv.

Allenatore Cristian Chivu 6.5 - La sua Inter vince quasi in scioltezza, senza scomporsi nemmeno dopo lo 0-0 al 45'. Con la sicurezza di chi sa che prima o poi la sbloccherà.

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CAGLIARI (pagelle a cura di Marco Pieracci)

Caprile 6 - La prima parata apprezzabile è resa vana da un fuorigioco precedente, ne sfodera un'altra discretamente difficile ma non può evitare il peggio.

Ze Pedro 5 - Condotta di gara impostata sulla modalità conservativa, balla di brutto nella ripresa: sverniciato in occasione del vantaggio nerazzurro. Dall'88' Belotti sv.

Mina 5 - Raddoppia sistematicamente per coprire i compagni di reparto. Cerca di farsi largo a suon di spallate, col solito fare provocatorio. Non funziona.

Rodriguez 5.5 - La marcatura riservata al coetaneo Pio Esposito è piuttosto impegnativa, aggressivo quanto basta ma non riesce a limitarlo: lo anticipa raramente.

Palestra 6 - Cilindrata superiore, sfrutta tutti i cavalli in accelerazione. Funzioni da ala aggiunta, sa come ribaltare l’azione anche se difetta un po' nel chiuderla.

Adopo 6 - Puntuale nei ripiegamenti difensivi, la percezione del pericolo non gli manca: lo fiuta prima che si possa materializzare, in questa maniera evita sulla linea un gol fatto.

Gaetano 6 - Il metronomo deputato a smistare palloni, ne ripulisce una notevole quantità. Il ruolo da play cucitogli su misura sembra a suo agio: sbaglia poco. Dal 58' Deiola 5.5 - Dentro a giochi praticamente fatti, assiste passivamente al terzo gol nerazzurro.

Sulemana 5.5 - Non è sempre nel vivo del gioco, però non sta fermo un attimo: va in pressione su chiunque abbia a tiro, viene bruciato da Barella sul raddoppio. Dal 77' Folorunsho sv.

Obert 6 - Prova a ripagare Dumfries con la stessa moneta, affacciandosi a sua volta in avanti: coraggioso nell’accompagnare la manovra offensiva. Dal 77' Zappa sv.

Borrelli 5.5 - Lotta duramente col fisico, rifinisce per gli inserimenti da dietro. Apre spazi, le prende e le dà nel duello con De Vrij. Rischia il doppio giallo. Dal 58' Mendy 5.5 - Fa infuriare Palestra, non ne intuisce le intenzioni su un contropiede potenzialmente molto interessante.

S. Esposito 6 - Toglie punti di riferimento alla retroguardia interista, spostandosi in ogni zona del campo. Colora la mappa di calore, con una sola capatina però dalle parti di Martinez.

Allenatore Fabio Pisacane 5.5 - Incarta l’Inter per un tempo giocato su buoni livelli, nel quale sembra in grado di poter reggere l'urto della capolista. Ma è soltanto un'illusione, perché alla fine ne viene travolto.